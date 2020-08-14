الشلف: أمن بوقادير يطيح بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين  

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوقادير أمن ولاية الشلف من توقيف مجموعة من الأشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية.

وتتراوح أعمارهم ما بين 24 و 30 سنة كانوا بصدد التحضير والإعداد للهجرة غير الشرعية .

العملية قام بها عناصر الشرطة إستغلالا لمعلومـات تفيد عن قيام مجموعة من الشباب بجمع أموال لغرض التدبير و الاعداد للهجرة بطريقة غير شرعية.

وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهم مع حجز قارب مطاطي و الذي ضبط لدى المدبر الرئيسي للعملية، ليتم تحويل جميع الأطراف إلى المصلحة لإنجاز ملفات قضائية في حقهم وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوقادير عن قضية جنحة محاولة تهريب المهاجرين .