الشلف.. أمن تنس يطيح بعصابة مختصة في سرقة المنازل

تمكن عناصر أمن تنس بالشلف، من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 3 أشخاص، مختصة في سرقة المنازل والسطو عليها.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأشخاص المتورطون تتراوح أعمارهم ما بين 23 و29 سنة، ينشطون على مستوى مدينة تنس.

العملية تمت بعد تقديم شكوى من قبل أحد المواطنين بخصوص تعرض منزله لفعل السرقة إستهدفت أغراض منزلية، بعد التحري

في القضية مع الإستعانة بتقنيات الشرطة العلمية بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية مكنت العملية من تحديد هوية الفاعل و

توقيفه في ظرف وجيز مع إسترجاع المسروقات، بمعية شركائه، مع ضبط بحوزتهم قطعة مخدرات و أقراص مهلوسة.

لتنجز بعدها ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها الإعداد لجنايات والجنح مع السرقة

الموصوفة بالتعداد، حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك والبيع، حيازة أقراص مهلوسة لغرض الإستهلاك، أحيلوا بموجبها أمام محكمة تنس.