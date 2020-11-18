الشلف: أمن دائرة وادي الفضة يوقف عصابة تزوير الأوراق النقدية

تمكن أمن دائرة وادي الفضة بولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص في قضية تزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية وترويجها.

بالإضافة إلى تقليد أختام رسمية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وحجز سلاح ناري.

وتمت القضية بعد ورود معلومات عن نشاط مشبوه لأحد الأشخاص بمدينة وادي الفضة يقوم بصرف نقود مزورة.

ليتم بعدها وضع خطة محكمة أين تم توقيف شخص متلبسا بحيازة أربعة أوراق نقدية للعملة الوطنية من فئة 1000 دينار مزورة.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية ومباشرة التحريات تم التوصل إلى شريكه في القضية يبلغ من العمر 38 سنة.

كما تم ضبط بحوزته على ورقتين مزورتين من فئة 1000 دينار، بالإضافة إلى ورقتين نقديتين في طور التقطيع من فئة 1000دينار.

وكذا تجهيزات إعلام آلي و سكانير علب حبر ولفائف ورقية، ومبلغ مالي من عائدات صرف النقود المزورة يقظر ب 25.5 مليون سنتيم.

كما كشفت التحريات وجود شريك ثالث يبلغ من العمر 33 سنة، ليتم استيقافه و عثر بحوزته على تجهيزات ذات الصلة بالقضية.

وبعداستكمال ملف الإجراءات عن قضية تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور طرح نقود مزورة أحيلوا بموجبه على محكمة الشلف.