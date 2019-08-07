الشلف : أمواج البحر تقذف 30 كيلو غرام من الكيف المعالج 

تم العثور ليلة امس واثناء قيام الافراد المكلّفين بحفظ النظام بشاطىء الدشرية اين تم العثور على على طرد بلاستيكي يطفو فوق سطح البحر تتقاذفه أمواج البحر .

ووفق لبيان أصدرته المجموعة الاقليمية للدرك الوطني فإن العملية جاءت بعد الاتصال بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة.

و الاستعانة بجميع الوسائل العضوية المسخرة من طرف قيادة الدرك الوطن ، أين قاموا بإستخراج كيس يزن حوالي 30 كيلو غرام. ليتبين أنه عبارة عن كيف معالج ليتم على إثرها فتح تحقيق من طرف فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالشلف لمعرفة مصدر هذه المخدرات وتحديد هوية المتورطين .