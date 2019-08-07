عاجل

الشلف : أمواج البحر تقذف 30 كيلو غرام من الكيف المعالج 

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف : أمواج البحر تقذف 30 كيلو غرام من الكيف المعالج 
بقلم رشيد بوشارب

تم العثور ليلة امس واثناء قيام الافراد المكلّفين بحفظ النظام بشاطىء الدشرية اين تم العثور على على طرد بلاستيكي يطفو فوق سطح البحر تتقاذفه أمواج البحر .

ووفق لبيان أصدرته المجموعة الاقليمية للدرك الوطني فإن العملية جاءت بعد الاتصال بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة.

و الاستعانة بجميع الوسائل العضوية المسخرة من طرف قيادة الدرك الوطن ، أين قاموا بإستخراج كيس يزن حوالي 30 كيلو غرام. ليتبين أنه عبارة عن كيف معالج ليتم على إثرها فتح تحقيق من طرف فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالشلف  لمعرفة مصدر هذه المخدرات وتحديد هوية المتورطين .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=686146

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com