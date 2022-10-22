الشلف: أمواج البحر تلفظ جثة متعفنة بشاطئ تاميست

أفاد اليوم، بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، بأن مصالح حرس السواحل. قد عثرت ليلة أمس الجمعة على جثة في حالة متقدمة من التعفن تطفو فوق سطح البحر. بعد أن لفظتها الأمواج عرض شاطئ تاميست التابع إقليميا لبلدية الظهرة.

وحسب ما جاء في ذات البيان، فمن المرجح أن الجثة تعود لشخص تعرض منذ فترة إلى غرق. في وقت قامت ذات المصالح بإنتشاله. وإجلاىه إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى مستشفى زيغود يوسف بتنس.

فيما تدخلت مصالحي الشرطة العلمية والدرك الوطني لفتح تحقيق معمق في القضية. وإتمام التدابير اللازمة التي من شأنها الوقوف على الظروف الغامضة للوفاة وتحديد هوية صاحب الجثة.