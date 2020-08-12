الشلف.. أهالي “زالقو” يحتجون للمطالبة بماء الشرب ببنايرية

أقدم اليوم الأربعاء العشرات من سكان منطقة “زالقو” على تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر بلدية بنايرية في ولاية الشلف للمطالبة بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري للتكفل بمطالبهم.

وحسب التصريحات التي رصدتها النهار أولاين فإن مطالب هؤلاء المحتجين الذين رفضوا التحاور مع ممثلي البلدية تتمثل في ضرورة ربط منازلهم بشبكة الماء الشروب ووضع الخزانات الأربعة المنجزة بالمنطقة منذ سنوات حيز الخدمة

هذا فضلا عن تهيئة الطريق الذي يربط زالقو بمركز البلدية على مسافة تقدر بحوالي 07 كلم إلى جانب برمجة عملية لإنجاز شبكة الصرف الصحي.