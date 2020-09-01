الشلف: أهالي يارمول يطالبون بمياه التحلية والبلدية ترفض لأسباب وصفتها بالتقنية!

جدد اليوم أهالي قرية يارمول التي تقطنها أزيد من 5 ألاف ساكن ببلدية الأبيض مجاجة بولاية الشلف ، طلبهم العاجل إلى السلطات الولائية بغرض التدخل قصد تمكينهم من الإستفادة من مياه التحلية لدعم البئر التي تزود يارمول في خطوة للحد من أزمة العطش التي تخنق المنطقة منذ أسابيع.

في ذات السياق إستغرب بعض المواطنين المتحدثين للنهار أونلاين الصمت الذي تلزمه السلطات البلدية حسبهم منذ أيام حيال طلبهم المشروع، في وقت أشار فيه البعض الآخر إلى التصريحات المتناقضة لرئيس البلدية في وقت سابق.

حيث أكد في بداية الأزمة بأن البئر المستغلة كافية لتزويد المنطقة قبل أن يتحجج بقلة مياه التحلية، وبعد تدخل مسؤولي الجزائرية للمياه والري لرفع كمية مياه التحلية الموجهة لمنطقة يارمول.

خرج ذات المسؤول ليتحدث عن وجود أسباب تقنية تجعله يتمسك بقرار توقيف عملية تزويد أكبر مجمع سكني بالمنطقة بمياه التحلية.

هذا ، ونشير إلى مؤسسة الجزائرية قد أكد تلقيها لتعليمة من مصالح بلدية الأبيض مجاجة بغرض توقيف عملية تزويد المنطقة بمياه ، في وقت تدخلت فيه ذات المؤسسة لرفع كمية المياه الموجهة لحي يارمول.

وقصد الحصول على رد السلطات المحلية على إنشغال أهالي قرية يارمول إتصلت النهار أونلاين برئيس البلدية دلال أحمد إلا أنه رفض الرد.