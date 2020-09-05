الشلف: أهالي 10 مناطق ظل يطالبون بمشاريع فك العزلة في سنجاس

طالب اليوم السبت أهالي 10 مناطق ظل ببلدية سنجاس بضرورة تدخل الوالي الجديد لخضر سداس للوقوف على النقائص المسجلة في كل من منطقة الصوالح والهواورة والرحامنية والدحامنية والعزايز والعبادل والشريفية والعوايسية وأولاد الشيخ والسكاكة.

في ذات السياق تحدث عدد من سكان المناطق المذكورة للنهار أونلاين عن أزمة العطش التي تعاني منها المئات من العائلات في عز الصيف وهذا جراء عدم صلاحية مياه العيون الملوثة على مستوى واد تسيغاوث .

في وقت تنعدم فيه شبكة الماء الشروب بالدواوير المجاورة ، إلى جانب عدم إستفادة عرش الصوالح من شبكة الصرف الصحي ، الحالة التي جعلت سكان هاته المناطق يعتمدون على المطامير التقليدية.

التي باتت تهدد حسبهم البيئة والمحيط بسبب إنبعاث الروائح الكريهة وإنتشار الحشرات السامة .

يحدث هذا في وقت طالب فيه أهالي الصوالح بضرورة تدخل القائمين على قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية من خلال إنشاء قاعات علاج جديدة بالمناطق المشار إليها.

وأشار بعض المواطنين إلى وجود قاعة علاج إستولى عليها مواطن وحولها إلى مسكن إجتماعي بعد مرور أعوام على عدم تجهيزها وتأطيرها فيما لا تزال قاعة أخرى مهملة دون تجهيز ولا تأطير إلى حد الساعة .

وطالب فلاحو عرش الصوالح بتدخل الجهات الوصية قصد توفير مياه السقي والعمل في إتجاه تهيئة المسالك والطرقات المهترئة مع إستحداث جسور.

لتسهيل مهمة عبور واد تسيغاوث الذي يعزل 08 دواوير بالمنطقة مع كل قدوم كل فصل شتاء ، كما تحدث هؤلاء المواطنين على إنعدام شبكة الغاز وقلة السكنات الريفية .