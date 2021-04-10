الشلف: أهالي 4 مناطق ظل يطالبون بإعادة فتح مكتب بريد بيسة في بني حواء

طالب اليوم سكان قرى ومداشر الحياديد، العصانين، بوقرابة، وحي حمادي هلى مستوى منطقة بيسة ببلدية بني حواء في ولاية الشلف عن صمتهم ليطالبوا بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس قصد توفير الخدمات البريدية من خلال إعادة تهيئة المكتب البريدي المغلق بالمنطة منذ مطلع سنة 2000.

وحسب ما جاء في تصريحات بعض المواطنين للنهار أونلاين، فإن أهالي بيسة قد أصبحوا اليوم يقطعون مسافات تفوق 30 كلم للحصول على الخدمات البريدية، في ظل إنعدام شبه تام لوسائل النقل الجماعي.

الحالة التي جعلتهم يطالبون اليوم بضرورة تجهيز وتأطير المكتب البريدي القديم الذي يوجد في حالة كارثية وهذا بعد إهماله من قبل الجهات الوصية التي لم تحرك حسبهم أي ساكن في إتجاه التكفل بإنشغالات العائلات القاطنة بالمنطقة التي تصنف من أبرز مناطق الظل بالولاية بالنظر إلى تضاريسها ومسالكها الوعرة، ناهيك عن إفتقارها لمشاريع التنمية الريفية.