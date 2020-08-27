الشلف: أولاد سيدي علي بلجيلالي يواصلون إحتجاجهم للمطالبة بمشاريع فك العزلة بمجاجة

واصل اليوم الخميس العشرات من مواطني منطقة أولاد سيدي علي بلجيلالي إحتجاجهم لليوم الرابع على التوالي أمام مقر بلدية الأبيض مجاجة للمطالبة بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري.

وهذا بغرض الوقوف على المعاناة التي يكابدونها جراء تأخر إنطلاق الأشغال بالطريق التي تربط منطقتهم النائية بالعالم الخارجي.

وحسب تصريحات بعض المواطنين الذين قاموا بغلق مقر البلدية فإن منطقتهم تعاني التهميش والإقصاء منذ سنوات ما جعلهم يطالبون اليوم ببرامج فك العزلة.

في وقت حمل فيه هرلاء المجلس المنتخب مسؤولية الوضعية الكارثية التي آلت إليها الطريق المذكورة على الرغم من تسجيل المشروع وتعيين المقاولة المكلفة بالإنجاز .

هذا فضلا عن إنعدام شبكة الصرف الصحي والتذبذب المسجل في عملية التزود بالماء الشروب.