الشلف: أولاد علي بلجيلالي يواصلون إحتجاجهم للمطالبة ببرامج فك العزلة بمجاجة

واصل اليوم الثلاثاء العشرات من أهالي منطقة أولاد علي بلجيلالي إحتجاجهم وغلقهم لمقر بلدية الأبيض مجاجة لليوم الثاني على التوالي للمطالبة ببرامج فك العزلة عن منطقتهم النائية.

في ذات السياق طالب المواطنون المحتجون بتدخل السلطات الولائية قد التكفل بإنشغالاتهم المتمثلة أساسا في تأخر مشروع إنطلاق أشغال طريق المنطقة.

إلى جانب التذبذب الحاصل في التزود بالماء الشروب وإنعدام شبكة الصرف الصحي.

هذا فيما إستغرب هؤلاء الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم السلطات البلدية وخاصة بعد إطلاقها خلال الأيام الأخيرة لجملة الوعود.

أين طالب المحتجين بتدخل والي الولاية.