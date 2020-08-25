الشلف: أولاد علي بلجيلالي يواصلون إحتجاجهم للمطالبة ببرامج فك العزلة بمجاجة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف: أولاد علي بلجيلالي يواصلون إحتجاجهم للمطالبة ببرامج فك العزلة بمجاجة
بقلم يحيى عزواو

واصل اليوم الثلاثاء العشرات من أهالي منطقة أولاد علي بلجيلالي إحتجاجهم وغلقهم لمقر بلدية الأبيض مجاجة لليوم الثاني على التوالي للمطالبة ببرامج فك العزلة عن منطقتهم النائية.

في ذات السياق طالب المواطنون المحتجون بتدخل السلطات الولائية قد التكفل بإنشغالاتهم المتمثلة أساسا في تأخر مشروع إنطلاق أشغال طريق المنطقة.

إلى جانب التذبذب الحاصل في التزود بالماء الشروب وإنعدام شبكة الصرف الصحي.

هذا فيما إستغرب هؤلاء الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم السلطات البلدية وخاصة بعد إطلاقها خلال الأيام الأخيرة لجملة الوعود.

أين طالب المحتجين بتدخل والي الولاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=876302

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com