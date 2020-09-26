الشلف.. أولياء التلاميذ يطالبون بثانوية ثانية للحد من الإكتظاظ بأم الدروع

طالب اليوم عدد من أولياء تلاميذ ثانوية الشهيد حشماوي عبد القادر ببلدية أم الدروع بضرورة تحرك السلطات المحلية في إتجاه برمجة مشروع ثانوية ثانية للحد من ظاهرة الإكتظاظ التي تخنق قاعات الدراسة بالثانوية الوحيدة وخاصة في ظل تسجيل أزيد من 45 تلميذا في القسم الواحد ما يجعل أبنائهم يجدون صعوبة كبيرة في إستيعاب الدروس.

في ذات السياق أكد رئيس بلدية أم الدروع محمد لزرق في رده على إنشغال الأولياء بأن مصالحه قد قامت منذ ما يزيد عن العام بإختيار أرضية خاصة بمشروع إنجاز ثانوية بضواحي القلافطية فضلا عن إختيار أرضية أخرى بضواحي البساكرة لإنشاء متوسطة ثالثة بالمنطقة للحد من ظاهرة الإكتظاظ في إنتظار تسجيل المشروعين من قبل السلطات الولائية.