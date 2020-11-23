الشلف: إبن شهيد يستنجد بوزير العدل لفتح تحقيق في ظروف وفاة إبنه ببني راشد

إستنجد اليوم المدعو براهمي بن شهرة وهو إبن شهيد يقطن على مستوى منطقة الظل المعروفة بالوقيات ببلدية بني راشد في ولاية الشلف ، بوزير العدل حافظ الأختام من أجل التدخل لفتح تحقيق معمق في ظروف وفاة إبنه المدعو براهمي أحمد أثناء تأدية عمله كسائق جرار على مستوى حقل فلاحي تابع لأحد الخواص بمنطقة الوقيات.

قبل العثور عليه جثة هامدة يوم 18 أفريل 2019 ليتم إجلاؤه إلى مستشفى أولاد محمد ، يحدث في وقت طالبت فيه عائلة الضحية حينها بمخطط الإشارة لمسرح الجريمة وحمل البصمات مشيرة إلى أن الجرار الذي كان يقوده الضحية لم ينقلب بل كل في وضعية الجاهزية للعمل

الحالة التي تتطلب إعادة فتح في قضية الحال ، هذا في وقت أشار فيه والد الضحية الذي سبق له وأن شغل مهام حرس بلدي لسنوات تعرض فيها للتهديد بالقتل من قبل الجماعة الإرهابية سنة 1993 في معرض شكواه للنائب العام ووزير العدل بأنه قد طالب بالتحقيق في ظروف وفاة إبنه من طرف الجهات القضائية لعدة مرات

إلا أن شكاويه لم تأخذ بعين الإعتبار حسب شهادته إلى حد الساعة لأسباب تبقى مجهولة.