الشلف: إتحاد الصحفيين يناقش موضوع دور الإعلام في تنمية مناطق الظل

أخبار الجزائر
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الشلف: إتحاد الصحفيين يناقش موضوع دور الإعلام في تنمية مناطق الظل
بقلم يحيى عزواو

أشرف اليوم الثلاثاء الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين بالتنسيق مع المنتدى الإعلامي الوطني الجزائري على تنظيم ندوة إعلامية حول موضوع دور الإعلام في تنمية مناطق الظل.

وقد حضر هذه الندوة التي جرت فعالياتها بمقر دار البيئة إلى جانب أعضاء الأسرة الإعلامية والسلطات الولاية.

بالإضافة إلى ممثلوا المجتمع المدني وعدد من الأساتذة الجامعيين.

حيث تم فتح المجال لمناقشة الموضوع المقترح الذي عرف تجاوبا كبيرا من طرف أغلب الشركاء الحاضرين بالقاعة .

في وقت تمت فيه مناقشة المواد التي جاءت بها مسودة الدستور الجديد بخصوص تسهيل مهمة الصحفي وضمان حرية التعبير.

وهذا لتزامن إنعقاد هذه الندوة الإعلامية مع اليوم الوطني للصحافة.


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