الشلف: إتحاد الصحفيين ينظم ورشتي تكوين بمناسبة اليوم الوطني لصحافة

نظم اليوم، المكتب الولائي لإتحاد الصحفيين والإعلاميين الجزائريين بالتنسيق مع المكتب الولائي للمنتدى الوطني الإعلامي الجزائري، يوما إعلاميا تضمن ورشتي تكوين لفائدة أعضاء الأسرة الإعلامية وطلبة جامعة الشهيدة حسيبة بن بوعلي حول موضوعي فنيات التحرير الصحفي و تقنيات التصوير الصحفي تحت إشراف الأستاذ السعيد حمزة نذير رئيس تحرير بالتلفزيون الجزائري وكل من شبلي ميلود و ورياح نذير المختصيين في التصوير الإعلامي.

ويندرج هذا النشاط الذي جرت فعالياته بمقر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وسط مدينة الشلف بالتعاون مع مديرية الثقافة و الفنون، في إطار إحياء اليوم اليوم الوطني للصحافة، وقد تميز بحضور لافت لأعضاء الأسرة الإعلامية وطلبة الإعلام.

وعلى هامش هذه التظاهرة الإعلامية، ثمنت الإعلامية مليكة إيجا رئيسة المندى الوطني الإعلامي الجزائري المجهودات المبذولة من قبل القائمين على المكتب الولائي للإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين والمنتدى الذي ترأسه لأجل إنجاح ورشتي التكوين التي إستفاد منها 15 إعلاميا بالولاية فضلا عن 15 من طلبة الإعلام بجامعة حسيبة بن بوعلي.