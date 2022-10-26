الشلف: إجلاء 4 عائلات من محيط حريق الروايشية

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى محافظة الغابات لولاية الشلف، عن إجلاء 4 عائلات من المكان المسمى واد لخضر في محيط حريق غابة الروايشية إلى بيت الشباب وسط مدينة تنس، فيما تم تكليف أعوان متطوعين لحراسة ممتلكاتهم بالمنطقة.

وحسب ذات مصادر النهار أونلاين، فإن عملية الإجلاء جاءت كاجراء إستباقي لتفادي أبة حصول أية خسائر بشرية وخاصة بعد تسجيل إتساع متسارع لرقعة الحريق، في وقت تنقل فيه والي الشلف عطا الله مولاتي إلى المنطقة للإشراف ميدانيا على عملية الإطفاء المتواصلة اليوم الخامس على التوالي.