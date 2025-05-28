الشلف: إحباط ترويج 1900 قرص “إكستازي” وتوقيف شخص

نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن سونة، التابعة لأمن ولاية الشلف في حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. من نوع ” إكستازي ” بلغت 1920 قرصا، كانت في طريقها للترويج داخل مدينة الشلف.

العملية النوعية التي نفذت خلال الأسبوع المنصرم جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة باشرتها مصالح الأمن. إثر ورود معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في مجال الإتجار بالمخدرات الصلبة.

حيث تمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه ، ومتابعة تحركاته إلى أن تم توقيفه عند المدخل الغربي لمدينة الشلف ، على متن شاحنة صغيرة ، كان يستعملها لنقل هذه السموم.

وأسفرت عملية التفتيش الدقيق للمركبة عن العثور على الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام في مخبأ سري داخل الشاحنة. ما يدل على محاولة تمويه محكمة من طرف المتهم. كما تم خلال نفس العملية حجز مبلغ مالي معتبر يشتبه أنه من عائدات الترويج. إضافة إلى سلاح أبيض متمثل في خنجر تقليدي الصنع.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، لمباشرة الإجراءات القضائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور