الشلف.. إحباط محاولة إبحار سري لـ33 شخصا بسواحل تنس

أحبطت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل “تنس” بولاية الشلف، محاولة هجرة غير شرعية لـ33 شخصا، وذلك على بعد 10 ميل بحري من بلدية المرسى الكبير.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن عناصر خفر السواحل، تمكنت من إفشال رحلة غير شرعية لـ33 شخصا، كان من بينهم 4 أفراد قصر.

وقد تمت العملية من ذات المصالح، إثر رصد زورقين كانا متجهين صوب الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

ليتم على الفور توجيه البارجة العائمة لحرس السواحل لإعتراض طريق الزورقين، لتكلل العملية بنجاح وإحباط محاولة هجرة سرية لـ 33 شخصا.

وقد استكملت الإجراءات بعد إسعاف الموقوفين وإنزالهم على ميناء تنس، حيثُ تم سماعهم في محاضر رسمية.

على أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تنس بولاية الشلف.