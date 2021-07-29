الشلف: إحباط محاولة إبحار 10 حراقة نحو إسبانيا

تمكنت مصالح أمن دائرة تنس من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 34 سنة ينحدرون من ولاية الشلف بتهمة التدبير التنظيم للخروج من التراب الوطني.

قضية الحال حسب مصادر النهار أونلاين، تمت على إثر معلومات أمنية مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود مجموعة من الشباب بالتحضير لتنظيم و التدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر عبر أحد الشواطئ الولاية.

وبعد التحري والترصد تم توقيف المشتبه فيهم خلال وقت الظهيرة ، كما ضبط مركبة سياحية تستعمل في نقل البنزين و 200 لتر من البنزين و مبلغ مالي 1240 أورو.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين عن قضية التدبير والتنظيم للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة ومحاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، قبل إحالة جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.