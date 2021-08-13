الشلف: إحباط محاولة إبحار 11 حراقا بسواحل بني حواء

كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن مصالح أمن دائرة بني حواء بولاية الشلف. قد أوقفت صباح أمس 11 شابا ينحدرون من ولاية الشلف. بصدد محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر.

القضية تمت على إثر استغلال معلومات أمنية مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد الإبحار على متن قارب للخروج من التراب الوطني نحو إسبانيا عبر أحد شواطئ الولاية. وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات وترصد المشتبه فيهم، تم توقيفهم خلال الفترة الصباحية على متن قارب ذو محرك. ليتم انجاز ملف جزائي في حقهم. عن قضية محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر. أحيل جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.