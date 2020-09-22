الشلف.. إحباط محاولة إبحار 34 حراق بينم 4 نساء ورضيع بسواحل 3 بلديات

تمكن صباح اليوم الثلاثاء عناصر حرس السواحل من إحباط محاولة إبحار سري ل 34 حراق بينهم 4 نساء ورضيع على متن 3 قوارب صيد في كل من سواحل بلديات تنس وادي قوسين والظهرة.

ووفق مصادر النهار أونلاين فإن عملية التوقيف تمت في 3 مواقع ساحلية ، حيث تدخلت عناصر حرس السواحل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لتوقيف 8 حراقة بينهم 3 نساء ورضيع على متن قارب صيد شمال رأس كراميس ليتم نقلهم وإنزالهم في ميناء تنس وإخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة .

في ذات السياق أكدت ذات المصادر بأن ذات المصالح قد نجحت ليلة أمس في توقيف 26 حراق بينهم إمرأة وطفل على متن قاربين في كل من سواحل بوشغال ببلدية وادي قوسين و الدشرية ببلدية الظهرة.