الشلف: إحباط محاولة إبحار 43 حراڨ بينهم فتاتين بسواحل تنس

أفادت اليوم الخميس، مصادر محلية النهار أونلاين، بأن حراس السواحل قد تمكنوا صباح اليوم من إحباط محاولة إبحار 43 حراق بينهم فتاتين نحو السواحل الإسبانية. حيث تم رصدهم على بعد حوالي 6 ميل بحري عرض السواحل الشرقية والغربية لبلدية تنس.

الشباب الموقوفين كانوا على متن 3 قوارب وينحدرون من مختلف بلديات ولاية الشلف، حيث تم إنزالهم بالمياء قبل إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة وإحالتهم على الجهات القضائية.