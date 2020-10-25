الشلف: إحباط محاولة إنتحار رئيس مصلحة الموارد البشرية بمقر مديرية الصحة

تمكن اليوم عدد من عمال مديرية الصحة من إحباط محاولة إنتحار رئيس مصلحة الموارد البشرية لمديرية الصحة بعد أن رش جسده بالبنزين قبل أن يخرج ولاعة لإشعال النار وهو بصدد دخول مكتب المدير .

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن رئيس المصلحة المدعو ب.م قد تم إستدعائه لحضور إجتماع رسمي تم عقده للنظر في قضية الإحتجاجات والمراسلات التي رفعها بعض عمال المديرية في حقه مطالبين بإنهاء مهامه أو نقله إلى وجهة أخرى ، في وقت حاول فيه المعني الإنتحار تدخل العمال المتواجدون بالمكان لمنعه من تنفيذ عملية الإنتحار .

حدث هذا في وقت تم فيه إبلاغ مصالح الشرطة التي تدخلت لتوقيف رئيس المصلحة الذي حاول وضع حد لحياته وتحويله إلى مركز الأمن في إنتظار إخضاعه للفحص الطبي والتحقيق معه بغرض الوقوف عن الأسباب التي تقف وراء محاولة الإنتحار.