الشلف: إحباط محاولة إنتحار عشريني بتنس

تدخلت اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية، لأجل إحباط محاولة إنتحار شاب يبلغ من العمر 21 سنة هدد بإلقاء نفسه من الطابق الخامس لعمارة تقع بحي 110 مسكن المحاذي لمستشفى زيغود يوسف بتنس.

حيث تمكنت عناصر الوحدة المتدخلة من الإمساك بالشاب الذي حاول الإنتحار في الوقت المناسب قبل تهدئته وإبعاده عن مكان الخطر، فيما تبقى الأسباب التي جعلته يقدم على الإنتحار مجهولة، في إنتظار ما ستسفر عليه التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في الحادثة.