الشلف: إحباط محاولة إنتحار فتاة من أعلى جسر حي الشقة

تمكن عناصر الحماية المدنية من إحباط محاولة إنتحار فتاة برمي نفسها من جسر حي الشقة بولاية الشلف.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية في حدود الساعة منتصف الليل وخمسين دقيقة من أجل إنقاذ فتاة بولاية الشلف.

وتبلغ الفتاة 37 سنة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر حي الشقة بلدية الشلف.

وأقنعت ذات المصالح الفتاة على العدول عن هذه المحاولة وتحويلها إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بأولاد محمد.

فيما بقيت الدوافع و الأسباب مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة التي كانت حاضرة بعين المكان.