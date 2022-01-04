الشلف: إحباط محاولة الهجرة السرية لـ22 شخصا مع توقيف المدبرين لها

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس في الشلف، من توقيف 22 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، من بينهم 4 مدبرين رئيسيين.

الموقوفون، تتراوح أعمارهم بين 19 و41 سنة، وكانوا بصدد التحضير والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر. بالإضافة إلى حجز عتاد ومحجوزات تستعمل في العملية.

وجاءت العملية إثر إستغلال لمعلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر. وذلك إنطلاقا من عدة شواطئ “تنس، الظهرة وسيدي عبد الرحمان”.

ليتم على الفور، تفعيل مخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر. المتمثل في وضع نقاط مراقبة مع القيام بدوريات عبر الطريق الوطني رقم 11 لغلق المنافذ والطرق المؤدية للشريط الساحلي.

لتسفر العملية عن توقيف 22 شخص وحجز كمية من الوقود تقدر بـ:250 لتر بنزين. وقاربين مطاطيين مع قارب خشبي، ومحركين من نوع يماها وهيديا، ومبلغ مالي مقدر بّـ: 22 مليون و350 ألف سنتيم. وكذا هواتف نقالة وحقائب بها أمتعة خاصة بالموقوفين.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

طالع أيضا:

الشلف: توقيف 17 شخصا من بينهم فتاتين كانوا بصدد “الحرقة”