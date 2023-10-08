الشلف: إحباط محاولة تهريب 3 كغ من الكوكايين على متن سيارة سياحية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك و الفرقة المتعددة المهام للجمارك بعين الدفلى. التابعتين لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالشلف من إحباط عملية تهريب ما يقارب 3 كلغ من الكوكايين.

ووفق بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف أنه في إطار تنسيق النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية. أحبط أعوان الفرقة المتنقلة والفرقة المتعددة المهام للجمارك بعين الدفلى في عملية مشتركة بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. و عناصر الدرك الوطني محاولة تهريب 2,940 كلغ من الكوكايين التي ضبطت مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية تقل شخصين تم توقيفهما و إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.