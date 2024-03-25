الشلف: إحباط محاولة حرقة هجرة غير شرعية

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف بالتنسيق مع حرس السواحل ببلدية بني حواء، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 12 شخصا في العملية من بينهم ثلاث مدبرين.

و أفاد بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية، أنه في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. أوقفت مصالح الأمن بالتنسيق مع حرس السواحل 10 أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 48 سنة, ينحدرون من بلديات مختلفة بولايات الشلف, غليزان, تيارت, الجزائر, و سطيف, كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة سرية انطلاقا من شاطئ الجزيرة الصخري ببني حواء على متن قارب نزهة.

كما أفضت التحريات و التحقيقات في القضية التي باشرتها فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تحت إشراف النيابة المختصة إلى الإطاحة بشخصين آخرين من المنظمين الرئيسيين للعملية, مع تحديد هوية مدبر ثالث من ضمن الأشخاص العشر الذين تم إيقافهم.

كما أسفرت هذه العملية عن حجز محرك بحري. كمية من مادة البنزين معبأة في 14 دلو سعة 30 لتر, إلى جانب هواتف نقالة و مبالغ مالية من العملة الوطنية.

و بعد استفاء ملف الإجراءات الجزائية ضد الموقوفين, أحيلوا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس عن قضية “التنظيم و التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر البحر في إطار جماعة إجرامية منظمة. تعريض حياة الأشخاص للخطر بما فيهم قصر و عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين.