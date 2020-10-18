الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا

أحبط عناصر الدرك الوطني بتنس، في ولاية الشلف، محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا.

وأوضح النقيب عبد المومن قري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عناصر الدرك الوطني بتنس قد أوقفت 11 شخصا.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 18 و 32 سنة، كانوا بصدد التحضير للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ الغزلان باتجاه إسبانيا.

وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات وردت لذات الفرقة، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتحضير لعملية الهجرة غير الشرعية.

وتم إعداد خطة أمنية محكمة، وغلق جميع المنافذ المؤدية لشواطئ تنس وسيدي عبد الرحمان.

وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا وحجز زورق مطاطي، محرك، مضختي هواء لنفخ الزورق، 220 لتر من البنزين، سترات نجاة.

كما تم حجز حقائب ظهر، بوصلة، هواتف نقالة ومبلغ مالي من العملة الصعبة.

واستنادا لذات المصدر سيتم لاحقا تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتنس.