الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 12 شخصا من بينهم المدبرين ببني حواء
تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، بالتنسيق مع حرس السواحل ببلدية بني حواء، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 12 شخص في العملية من ضمنهم ثلاث مدبرين .
وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية أنه في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، أوقفت مصالح الأمن بالتنسيق مع حرس السواحل 10 أشخاص ، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 48 سنة ، ينحدرون من بلديات مختلفة بولايات الشلف، غليزان، تيارت، و سطيف، كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية إنطلاقا من شاطىء الجزيرة الصخري ببني حواء على متن قارب نزهة .
التحريات و التحقيقات في القضية التي باشرتها فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، أفضى إلى الإطاحة بشخصين آخرين من المنظمين الرئيسيين للعملية ، مع تحديد هوية مدبر ثالث من ضمن الأشخاص العشرة الذين تم إيقافهم.
كما أسفرت هذه العملية على حجز محرك بحري ، كمية من مادة البنزين معبأة في 14 دلو سعة 30 لتر ، و كذا هواتف نقالة و مبالغ مالية من العملة الوطنية.
وبعد استفاء ملف الإجراءات الجزائية ضد الموقوفين ، أحيلوا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس عن قضية ” التنظيم و التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر البحر في إطار جماعة إجرامية منظمة ، تعريض حياة الأشخاص للخطر بما فيهم قصر و عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين” .