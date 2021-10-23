الشلف: إحتراق مسكنين في بلديتي الصبحة وأولاد فارس!

تدخلت اليوم السبت، وحدات الحماية المدنية بولاية الشلف، لأجل إخماد حريقين إندلعا بمسكنين في كل من منطقة لكابير ببلدية أولاد فارس، وعلى مستوى غرفة نوم بمسكن آخر يقع وسط مدينة الصبحة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الوحدات المتدخلة، تمكنت من السيطرة على الحريقين ومنع إمتداد ألسنة النيران إلى المساكن المجاورة لمكاني الحادث في أولاد فارس والصبحة، فيما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة.

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