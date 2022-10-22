الشلف: إحتراق 15 هكتار من الغابات ونفوق 5 معز في 5 حرائق

سجلت اليوم مصالح الحماية المدنية في حصيلة أولية، إحتراق 15 هكتارا من الأحراش والصنوبر الحلبي فضلا عن نفوق 5 معز وإحتراق قناطير من الفول و حزم تبن وأشجار مثمرة، إثر إندلاع 5 حرائق في كل من بلديات تنس، بوزغاية، بني بوعتاب، بريرة وبني حواء بالتزامن مع الإرتفاع المسجل في درجة الحرارة.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية فإنه قد تم تسجيل حريق غابة بمنطقة بونيهي الواقعة في حدود بلديتي تنس و سيدي عكاشة لتتسع رقعته لتصل إلى غابة الروايشية التابعة إقليميا لبلدية تنس بسبب الرياح القوية التي إجتاحت المنطقة المكسوة بالأحراش الوصنوبر الحلبي، حيث إستطاعت الفرق المتدخلة المشكلة من أفراد الجيش الوطني و الدرك الوطني و مصالح الغابات من السيطرة على أكثر من 80% منه رغم صعوبة المسالك و منعه من الإنتشار وتطويقه لتبقى العملية متواصلة في حين تم تسجيل إحتراق حوالي 15 هكتار من الأحراش و أشجار الصنوبر.

فيما تم تسجيل إندلاع حريق آخر في 3 مواقد مختلفة بغابة خلوفة ببلدية بني حواء، حيث تمكنت الفرق المتدخلة من إخماده و السيطرة عليه رغم الرياح القوية التي عقدت من عملية الإخماد ليتم إنقاذ الغابة في حين تم تسجيل إحتراق 100 شجرة من الزيتون و 30 آر من الأحراش.

في وقت تم فيه تسجيل حريق آخر بغابة بني عقيل ببلدية بريرة تم إخماده و السيطرة عليه و إنقاذ الغابة في حين تم تسجيل إحتراق أشجار من التين و الزيتون و 3 آر من الحشائش اليابسة و نفوق 05 رؤوس من المعز التي كانت بصدد الرعي في المنطقة.

إلى جانب هذا سجلت ذات المصالح حريقا إستهدف حشائش يابسة و بستان لأشجار مثمرة و غير مثمرة بمنطقة مراح بلدية بني بوعتاب، حيث تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة عليه ومنع إنتشاره و إنقاذ الغابة المجاورة له في حين تم تسجيل أحتراق أشجار تين 400 متر حشائش اليابسة.

في حين تم تسجيل حريق إندلع في حزم تبن ببقعة الوايلية المعروفة بالڨنطرة الحمراء ببلدية بوزغاية، حيث تم السيطرة عليه و تطويقه و إنقاذ حوالي 900 حزمة تبن و إسطبل و المساكن المجاورة في حين تم تسجيل إحتراق 800 حزمة تبن و 07 قناطير من الفول.