الشلف: إحتراق 4 محلات تجارية لبيع المواد الغذائية في ظرف أسبوع
بقلم يحيى عزواو
كشف اليوم، بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية الشلف، بأن 4 محلات تجارية لبيع المواد الغذائية، قد شهدت إندلاع حرائق داخلها ما تسبب في خسائر مادية معتبرة جراء المواد التي أتلفتها ألسنة النيران.
حيث إندلعت هذه الحرائق في أماكن متفرقة بولاية الشلف، أولها كان بحي بن سونة والثاني كان يوم أمس على مستوى حي الإخوة عباد، فيما إندلعا حريقان اليوم في كل من منطقة البساكرة التابعة لبلدية أم الدروع وحي الإخوة نمار ببلدية الكريمية.
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