الشلف: إحتراق 4 محلات تجارية لبيع المواد الغذائية في ظرف أسبوع

حيث إندلعت هذه الحرائق في أماكن متفرقة بولاية الشلف، أولها كان بحي بن سونة والثاني كان يوم أمس على مستوى حي الإخوة عباد، فيما إندلعا حريقان اليوم في كل من منطقة البساكرة التابعة لبلدية أم الدروع وحي الإخوة نمار ببلدية الكريمية.