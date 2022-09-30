الشلف: إحتراق 5 سيارات و7 دراجات بالمحشر البلدي

إندلع اليوم الجمعة، حريق مهول داخل المحشر البلدي بحي مداحي وسط مدينة الشلف، تسبب في إحتراق 5 دراجات و7 دراجات نارية.

في وقت تدخلت فيه مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد ألسنة النيران. ومنعها من الانتشار الإمتداد إلى باقي المركبات المركونة داخل المحشر.

فيما تدخلت الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق معمق في الأسباب التي تقف وراء إندلاع هذا الحريق. الذي خلق خسائر مادية معتبرة وسط المركبات المركونة داخل المحشر البلدي بحي مداحي.