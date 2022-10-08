الشلف: إحتراق 6 مركبات بحظيرة خاصة ببلدية بوزغاية

إندلع اليوم السبت، حريق مهول داخل حظيرة خاصة تابعة لإحدى المقاولات بمدخل مدينة بوزغاية على المحور الوطني رقم 19 ما تسبب في إحتراق 6 مركبات كانت مركونة في الهواء الطلق.

وحسب ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية فإن الحريق إندلع في حدود 01 و 30 دقيقة صباحا و ألحق خسائرا بشاحنتين من نوع شاكمان محروقتان كليا على مستوى المقصورة و شاحنة ذات مقطورة محروقة على مستوى العجلة.

فضلا عن حافلة نقل الطلبة محروقة على مستوى العجلة الخلفية و سيارة من نوع لوقان محروقة على مستوى الجانب الأمامي الأيمن إلى جانب ماستر نقل جماعي محروق نسبيا على مستوى الجهة الخلفية اليسرى.

في وقت تدخلت فيه مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد ألسنة النيران و منعها من الإنتشار العديد من المركبات و الأليات التي كانت مركونة داخل الحظيرة.

فيما أشارت مصادر النهار أونلاين، إلى تدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق في الأسباب التي تقف وراء إندلاع هذا الحريق داخل الحظيرة المذكورة.