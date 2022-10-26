الشلف: إحصاء ترحيل 23 عائلة منذ إندلاع حريق الروايشية

أكدت اليوم، مصادر محلية مطلعة، ترحيل 23 عائلة بتعداد 111 فردا بينهم 63 طفلا من محيط منطقة الرويشية. إلى بيت الشباب بوادي القصب في بلدية تنس منذ إندلاع الحريق بالمنطقة مطلع الأسبوع الجاري. منها 4 عائلات تم إجلائها اليوم في خطوة إحترازية لتفادي حصول خسائر بشرية.

وقصد التكفل بالعائلات المرحلة إلى بيت الشباب بوادي الفصب، تنقل اليوم مدير النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف بالنيابة هواري سليمان. على رأس وفد يتشكل من أعضاء الخلية الجوارية لبني حواء. أين تم التكفل بالعائلات المرحلة نفسيا، فضلا عن تفقد ظروف الإقامة المذكورة.