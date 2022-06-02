الشلف: إحصاء 1000 قضية تخص الترقيم العقاري سنويا

كشف اليوم، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالشلف براهيمي ابراهيم، بأن عدد القضايا المتعلقة بمنزعات الترقيم العقاري تمثل 50 بالمائة من القضايا المسجلة.

مشيرا إلى إحصاء ما يقارب 1000 قضية خاصة بالترقيم العقاري سنويا. والتي يتم الفصل فيها في آجال معقولة بإستثناء بعض القضايا التي تتطلب إنجاز خبرات ميدانية.

في ذات السياق أشرفت أمس رئاسة المحكمة الإدارية بالشلف، على تنظيم يوم دراسي حول منازعات الترقيم العقاري.

وشارك في هذا اليوم الدراسي، كل من مدريات المسح العقاري، الحفظ العقاري، أملاك الدولة. فضلا عن عدد من الخبراء و الدكاترة الجامعين.

كما تميز هذا اللقاء بعدة مدخلات تمحورت حول تسوية العقارات الغير مطالب فيها أثناء أشغال مسح الأراضي ما بين النصوص القانونية والتعليمات الإدارية. وتأسيس المسح العام وإشكالات التحيين العقاري.

إلى جانب منازعات الترقيم العقاري وإشكالاته على ضوء المسح العام. فضلا عن حماية الملكية الخاصة الدولة في إطار المسح العام.

في وقت أشارت فيه رئيسة المحكمة الإدارية إلى أهمية هذا اليوم الدراسي حول منازعات الترقيم. والذي من شأنه الوقوف على إشكالات الميدان. وتقريب الرؤى لأجل تصحيح المفاهيم بحضور كل الشركاء والفاعلين في عملية المسح والتحيين.

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