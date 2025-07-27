الشلف: إحصاء 124 ألف تلميذ مرشّح للإستفادة بالمنحة المدرسية الخاصة

سجل بولاية الشلف استفادة مرتقبة لنحو 124 ألف تلميذ من المنحة المدرسية الخاصة للسنة الدراسية 2025-2026، وذلك وفق ما كشف عنه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية.

وأوضح كمال بن رجم أن العملية جرت في ظروف تنظيمية محكمة، حيث تم استكمال حجز وإدراج جميع البيانات الخاصة بالمترشحين عبر التطبيق المعلوماتي بنسبة 100 بالمائة. بعد تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة.

فضلا عن حملات تحسيسية وتوعوية ميدانية قادتها الخلايا الجوارية للتضامن عبر مختلف بلديات الولاية. قصد تبسيط الإجراءات ودعوة الأولياء إلى إيداع ملفات أبنائهم في المؤسسات التربوية والمكاتب المعنية .

وأشاد ذات المسؤول بالدور الكبير للجهات المتدخلة، مؤكدا أن هذا النجاح تحقق بفضل المتابعة الدقيقة من السلطات الولائية. وفي مقدمتها والي الولاية.

إضافة إلى التنسيق بين مديرية التربية، وكالة التنمية الاجتماعية ، رؤساء الدوائر والبلديات. وكذا أعوان وإطارات المديرية ومختلف المؤسسات تحت الوصاية. الذين واصلوا العمل ليلا ونهارا لضمان إدراج الملفات في الآجال المحددة.