الشلف: إحصاء 1400 بناية فوضوية محل قرارات هدم ببلدية الشلف

كشف اليوم مصدر مسؤول على مستوى مصلحة البناء والتعمير التابعة لبلدية الشلف، بأن عدد البنايات الفوضوية محل قرارات الهدم قد بلغ 1400 بناية منذ 2003 إلى يومنا هذا.

مشيرا إلى إحصاء 155 قرار هدم خلال السنوات الثالثة الأخيرة فقط، في وقت أرجع فيه ذات المصدر بأن عجز البلدية في تنفيذ قرارات الهدم

راجع إلى قلة الإمكانيات وتراكم الملفات المتعلقة بالتوسع الفوضوي.

وخاصة الإعتداءات التي طالت العقارات التابعة لمصالحي الغابات والفلاحة فضلا عن العقار التابع لأملاك البلدية.

مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التوسعات الفوضوية كثيرا ما يستغلون أوقات نهاية الأسبوع ومناسبات الحملة الإنتخابية.

ومواعيد الإقتراع وحتى الحجر الصحي لمباشرة أشغال البناء الفوضوي ما أفرز أحياء فوضوية على أطراف التجمعات السكنية.