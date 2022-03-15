الشلف: إحصاء 15 تدخلا لإزالة مخلفات الرياح في 9 بلديات

سجلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، 15 تدخلا عبر 9 بلديات، لأجل إزالة مخلفات الرياح القوية. التي هبت على مختلف مناطق الولاية، والتي تسببت في سقوط عدد من الأشجار والأسقف وجدران الإحاطة. فضلا عن سقوط خيوط كهربائية تسبب أحدها في إندلاع حريق داخل إحدى الإسصطبلات ببقعة الشعالة ببلدية سيدي عكاشة.

حيث أشار بيان المديرية الولائية للحماية المدنية، بأن 9 بلديات قد شهدت حصول خسائرا مادية بفعل الرياح. ويتعلق الأمر بكل من الشلف، الشطية، أم الدروع، سيدي عكاشة، المرسى، الأبيض مجاجة. واد اسلي، الصبحة، وتاجنة.

في ذات السياق سجلت ذات المصالح، سقوط 6 أشجار في من أم الدروع، وادي أسلي، حي الشرفة ببلدية الشلف. خط السكة الحديدية بين أم الدروع والشلف، حي لعربات ببلدية الشطية التي أصيب فيها 3 أشخاص بجروح. كانو داخل سيارة نفعية، و حي مداحي ببلدية الشلف. أين سقطت شجرة على شاحنة ذات مقطورة بالقرب من فرع الأشغال العمومية.

إلى جانب هذا، أشار ذات البيان، إلى سقوط جدار إسمنتي ببقعة الرزنامة وسقف من الصفائح ببقعة الرواضي ببلدية أم الدروع. وسقوط سقف من الترنيت ببقعة العوانة ببلدية الصبحة مع إحصاء سقوط 3 أسلاك كهربائية بكل من حي عابد عزي. و بلماحي عبد القادر ببلدية تاجنة، ودوار أهل الشاوي ببلدية الأبيض محاجة.

فيما تم تسجيل إندلاع حريق مهول جراء سقوط خيوط كهرباىي على إسطبل ببقعة الشعالة ببلدية سيدي عكاشة، ما تسبب في نفوق عدد من رؤوس الغنم، ناهيك عن إحتراق 150 حزمة تبن.

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سجلت محافظة الغابات بولاية البيض اليوم الثلاثاء سقوط 15 شجرة بعاصمة الولاية في ستة مواقع مختلفة على إثر الرياح القوية التي تشهدها الولاية.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، تم تسخير جميع الامكانيات لأجل إزاحتها وفتح الطريق أمام المارة.

كما عرفت قرية بوغرارة ببلدية الشڨيق انقطاع للتيار الكهربائي بسبب تسجيل عطب على مستوى الضغط المتوسط بفعل الرياح القوية، التي عرفتها المنطقة مما استدعى تدخل الفرقة التقنية لمؤسسة سونلغاز لاصلاح ذلك.

وشهدت اليوم العديد من ولايات الوطن هبوب رياح قوية مصحوبة بزوايع رملية تسببت في سقوط عدد من اللافتات وكذا أعمدة الكهربائية. بالإضافة تسجيل توافد عدد كبير من مرضى الربو إلى مصالح الإستعجالات بسبب ضيق في التنفس.

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تسبت الرياح القوية التي ضربت عدد من ولايات غرب الوطن اليوم الإثنين في عدد من الخسائر الماددية دون تسجيل سقوط ضحايا.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد شهدت كل من ولاية تلمسان وسعيدة بالإضافة إلى وهران عدة حوادث بسبب الرياح القوية. وكذا الزوابع الرملية منها سقوط أعهدة كهربائية وأيضا سقوط اللافتات عبر الطرقات. كما تم تسجيل توافد عدد كبير من مرضى الربو إلى مصالح الإستعجالات بسبب ضيق في التنفس.

أين سجلت ولاية تلمسان سقوط لافتة توجيهية عمودية على سيارة من نوع هيونداي آكسنت. بسبب الرياح ما تسبب في خسائر مادية دون حدوث ضحايا.

كما عرفت ولاية النعامة سقوط عمود كهربائي جراء الرياح القوية المصحوبة بالأتربة التي تشهدها اليوم بلدية المشرية. مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

في حين تسببت الرياح في سقوط عمود كهربائي على سيارة بمحور الدوران السانيا وهران. بالإضافة إلى الطوارئ بمستشفى وهران بعد توافد عدد كبير من مرضى الربو.