الشلف.. إختتام فعاليات تكوين 16 إمرأة ريفية حول إستغلال التين الشوكي

أختتمت اليوم فعاليات الدورة التكوينية حول إستغلال و تثمين التين الشوكي لفائدة 16 إمرأة ريفية على مستوى المكتبة البلدية بالزبوجة في ولاية الشلف.

وأشرفت الجهات الوصية على تسليم شهادات نهاية التكوين للمشاركات في هذه الدورة التي ميزتها الخرجات التطبيقية في الميدان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تندرج في إطار برنامج التنمية المحلية المستدامة والنشاطات الإجتماعية في شمال غرب الجزائر padsel-noa.

حيث قامت مديرية النشاط الإجتماعي بالإشراف على عملية التكوين وتقديم كل الإمكانيات التي من شأنها إنجاح هذه الدورة التي تواصلت على مدار 10 أيام بالتنسيق مع السلطات المحلية.