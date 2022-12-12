الشلف: إختفاء الطفل محمد جولو في ظروف غامضة بواد أسلي

كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة، عن إختفاء الطفل المدعو محمد جولو منذ 12 يوم في ظروف غامضة على مستوى واد أسلي مركز، في وقت باشرت مصالح الأمن. إلى جانب أفراد عائلته و مقربيه عملية بحث على أمل العثور عليه سالما.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الطفل المختفي يبلغ من العمر 15 سنة و يزاول دروسه في قسم السنة الرابعة متوسط فيما تحصل على نتائج جيدة خلال مساره الدراسي. في وقت كان فيه يرتدي بدلة رياضية مشكلة من قميص أصفر و بنطال أسود.