الشلف: إختفاء طفل يحدث حالة طوارئ بحي بن سونة

أفادت اليوم، مصادر مطلعة بأن طفلا يدعى إسماعيل واضح يبلغ من العمر 10 سنوات قد إختفى منذ حوالى الساعة العاشرة صباحا من لما كان رفقة بعض أطفال الحي بالقرب من المركز الجديد لمكافحة الأمراض السراطنية بحي بن سونة بصدد السباحة في حوض مائي قبل سقوط أحدهم ليفر وهو يرتدي شورت أسود اللون مع من تواجد بالمكان دون رجعة.

ما أحدث حالة طوارئ وسط أفراد عائلة وأقاربه ومواطني الحي الذين دخلوا في رحلة بحث عن الطفل المختفي مست كل الأحياء المجاورة.

وأشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن والديه قد تقدموا من مصالح الأمن الحضري الثاني التي فتحت تحقيقا لمتابعة القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفل المختفي يدرس في السنة الأولى متوسط بإكمالية بن عروش الهواري عبد القادر على مستوى حي بن سونة.