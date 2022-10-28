الشلف: إخماد الحريق المندلع في غابتي الروايشية وبونيهي بتنس

أكد اليوم، بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، عن إخماد الحريق المهول المندلع بغابتي الروايشية وبونيهي باقليم بلدية تنس منذ السبت المنصرم، والذي إمتد ليطال مناطل المفاتحية، أولاد الطيب، تيزي وتيفلاس، وذلك بعد تكثيف عمليات الإخماد وخاصة بعد تلقي الدعم الجوي و الميداني من 4 ولايات مجاورة.

في ذات السياق، أشار ذات البيان إلى أن قيادة عمليات الإطفاء، قد أشرفت اليوم على عملية إعادة توزيع وإنتشار فرق الإطفاء المتدخلة كاجراء إحترازي تحسبا لإشتعال ألسنة النيران من جديد وخاصة في ظل وجود كتل هامدة من الجمر في عدة مواقد بغابتي الروايشية وبونيهي.

وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح والغابات، كانت قد أكدت في حصيلة أولية لها، بأن حريق الروايشية قد خلف إختلاف أزيد من 100 هكتار من الأحراش والصنوبر الحلبي، مع تسجيل إتلاف أشجار مثمرة وإسطبلات لتربية الدواجن و العشرات من خلايا النحل، فيما لم يتم إحصاء أية خسائر بشرية بعد الإجراءات الإحتارزية التي تم من خلالها ترحيل 23 عائلة من محيط الحريق إلى بيت الشباب بوادي القصب.

يحيى عزواو