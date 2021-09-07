الشلف: إخماد حريق إندلع بغابة جبل الصابور ببلدية مصدق

تمكنت اليوم، مصالحي الحماية المدنية والغابات بمساعدة الجيش الوطني الشعبي إلى جانب مصالح الأشغال العمومية وأعوان البلدية، من إخماد حريق إندلع بغابة جبل الصابور ببلدية مصدق.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحريق المذكور تمت السيطرة عليه عشية اليوم في حدود الساعة 19:45 بعد تظافر جهود العناصر المتدخلة، حيث تم تسجيل إتلاف مساحة تقدر ب 21 آرا من الأحراش والصنوبر الحلبي، ويعد الحريق المذكور حسب مصادرنا، الثاني من نوعه في نفس المكان في ظرف 24 ساعة.