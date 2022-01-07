الشلف: إخماد حريق إندلع بمسكن في أم الدروع

تدخلت اليوم الجمعة، مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد حريق مهول شب بإحدى المنازل على مستوى حي 100 مسكن وسط مدينة أم الدروع يولاية الشلف.

حيث تمكن عناصر الوحدة المتدخلة حسب مصادر النهار أونلاين، من السيطرة على الحريق الذي أتلف كل الأواني المتواجدة بالمطبخ فيما تم منع إمتداد ألسنة النيران إلى باقي الغرف.

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لقي العشرات، صباح اليوم الجمعة، مصرعهم عندما شب حريق في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهار جنوب بنغلاديش

ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية في بنغلاديش، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة داكا.

وقال رئيس الشرطة المحلية موينول إسلام، إن النيران إشتعلت في عبّارة تتألف من 3 طوابق. وهي في منتصف النهر. مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف انتشلت 38 جثة. كما أن الغالبية منهم لقوا حتفهم غرقا بعد أن قفزوا في النهر.

ورجحت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا، إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة. وما زال بعض الركاب مفقودين، ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق.

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