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الشلف: إخماد حريق بسوق الخضر و الفواكه بحي بن سونة

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الشلف: إخماد حريق بسوق الخضر و الفواكه بحي بن سونة
بقلم رشيد مشورب

أخمدت مصالح الحماية المدنية بالشلف، اليوم السبت، حريق إندلع بسوق الخضر والفواكه بحي بن سونة بلدية الشلف.

مصالح الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق في ظرف وجيز و ذلك بعد التبليغ الفوري من طرف أحد التجار .

الحريق نشب في حدود الرابعة مساء من نهار اليوم ، أين  أتى على 5 محلات، 3 منها خاصة ببيع الألبسة المستعملة.

يالإضافة الى متجر لببيع الخضر و الفواكه و آخر بدون سلع.

لتتمكن مصالح الحماية المدنية  لوحدة الحمادية و الوحدة الرئيسية، منالسيطرة على الحريق و إخماده مع منع انتشاره إلى باقي المحلات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939821

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