الشلف: إخماد حريق على مستوى أحد مطاحن الحبوب بالأبيض مجاجة
بقلم رشيد مشورب
تمكنت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الشلف ونظيرتها بالأبيض مجاجة من اخماد حريق نشب بأحد مطاحن الحبوب المتواجدة ببلدية الابيض مجاجة .
مصالح الحماية المدنية تدخلت بعد تلقي نداء مفاده نشوب حريق في حدود الساعة 13سا من نهار اليوم بمخزون من الواح خشبية و الخردوات التي كانت موجودة في فناء مطحنةالحبوب بقرية اولاد احمد ببلدية الابيض مجاجة وفي ظروف غامضة حيث تمكنت ذات المصالح من السيطرة على الحريق و إخماده و منعه من الانتشار الى صومعات التخزين و وحدات الانتاج ليتم انقاذ المطحنة في حين تم تسجيل احتراق كمية من الالواح خشبية كما فتحت المصالح الامنية تحقيقا لمعرفة الاسباب الحقيقية للحريق .
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