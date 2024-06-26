الشلف: إخماد حريق على مستوى أحد مطاحن الحبوب بالأبيض مجاجة

تمكنت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الشلف ونظيرتها بالأبيض مجاجة من اخماد حريق نشب بأحد مطاحن الحبوب المتواجدة ببلدية الابيض مجاجة .

مصالح الحماية المدنية تدخلت بعد تلقي نداء مفاده نشوب حريق في حدود الساعة 13سا من نهار اليوم بمخزون من الواح خشبية و الخردوات التي كانت موجودة في فناء مطحنةالحبوب بقرية اولاد احمد ببلدية الابيض مجاجة وفي ظروف غامضة حيث تمكنت ذات المصالح من السيطرة على الحريق و إخماده و منعه من الانتشار الى صومعات التخزين و وحدات الانتاج ليتم انقاذ المطحنة في حين تم تسجيل احتراق كمية من الالواح خشبية كما فتحت المصالح الامنية تحقيقا لمعرفة الاسباب الحقيقية للحريق .