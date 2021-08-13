الشلف: إخماد حريق غابة سيدي عيسى بتاجنة

تمكنت مساء اليوم، مصالحي الحماية المدنية والغابات بمساعدة الجيش الوطني الشعبي وعدد من المتطوعين من السيطرة على الحريق المندلع منذ مساء أمس بغابة سيدي عيسى والذي طال الغابات المتاخمة ليلديتي مصدق وتلعصة على غرار مناطق صفصاف، ووامشاش.

ووفق مصادر النهار أونلاين، فإن الحريق المذكور قد خلف خسائر مادية تمثل في إتلاف العشىرات الهكتارات من الغطاء الغابي، ناهيك عن تضرر بعض المستثمرات الفلاحية وإحتراق خلايا النحل المحاذية للشريط الغابي بالمناطق التي مستها ألسنة النيران.