الشلف: إخماد حريق غابة سيدي مروان بتنس

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية بالشلف من إخماد و السيطرة على حريق غابة سيدي مروان ببلدية تنس شمال الشلف. الذي نشب مساء أمس الخميس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن جهود فرق الإطفاء و الإنقاذ التابعة لمصالح الحماية المدنية بالشلف والمدعمة بفرق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و ولاية تيبازة. بالإضافة كذلك إلى مصالح الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي. كللت بإخماد الحريق الذي نشب مساء أمس بغابة سيدي مروان بتنس مع تسجيل خسائر أولية قدرت بخمسة هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي.

ووفقا لذات المصالح، فقد فقد شهدت عملية الإطفاء و الإنقاذ التي سخر لها أزيد من 100 عون و 15 شاحنة. إجلاء خمس عائلات كإجراء إحترازي، بالنظر لصعوبة عمليات الإخماد بسبب الرياح القوية التي اجتاحت منطقة الشلف أمس. فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المتدخلين و لا المواطنين. كما تم تسخير فرق لمراقبة المنطقة و التدخل الأولي في حال إعادة نشوب الحريق.

واسفرت حصيلة الحرائق التي مست غابة سيدي مروان ليلة البارحة بعدما تم إخماد جميع المواقد بصفة نهائية. إلى تسجيل إتلاف ألسنة النيران إلى 10 هكتارات حصيلة نهائية للغطاء النباتي مابين اشجار الصنوبر الحلبي و الاحراش والادغال. دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الممتلكات الأخرى

للتذكير، كانت المديرية الولائية للحماية المدنية بالشلف قد سجلت مساء أمس الخميس نشوب حريق بغابة سيدي مروان ببلدية تنس. في حدود الساعة السابعة وخمس دقائق. لتباشر عمليات الإطفاء. إلا أن المسالك الوعرة المؤدية إلى الغابة والرياح القوية التي اجتاحت المنطقة صعبت من مهام فرق الإطفاء.